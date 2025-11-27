BonelliErede con Banca Ifis nell’acquisizione del 100% di Euclidea SIM: completato con successo il closing

Giuseppe Rumi, Daniele Raynaud

Banca Ifis, assistita da BonelliErede, ha completato con successo l’acquisizione del 100% di Euclidea SIM, società di intermediazione mobiliare che offre servizi di analisi e gestione di portafogli. Il closing dell’operazione arriva a seguito dell’ottenimento, da parte del Gruppo Banca Ifis, delle necessarie approvazioni previste dalla normativa in essere da parte di Banca d’Italia e del nulla osta Golden Power.

Con l’acquisizione di Euclidea, attraverso il nuovo marchio Fürstenberg, andrà a comporsi la nuova linea di servizi e prodotti finanziari nella gestione patrimoniale, dei fondi di investimento e di advisory. I prodotti e la piattaforma di investimento continueranno a mantenere il brand Euclidea, che ne caratterizza la qualità, l’impronta innovativa e la proposizione di mercato confermata anche dal track record ottenuto in questi anni.

Il team multidisciplinare di BonelliErede è stato coordinato da Giuseppe Rumi, leader del Focus Team Banche, e Stefano Micheli, coadiuvati, rispettivamente, da Michele Cisolla e Marco Cislaghi.

Per i profili di diritto del lavoro, hanno agito Giovanni Muzina e Stefano Calabria. Gli aspetti di diritto tributario sono stati curati da Stefano Brunello Dormal, Marco Bossini e Tommaso Fabbri, mentre Luca Perfetti e Marina Roma hanno seguito i profili di diritto amministrativo e golden power. Per i profili di regolamentazione bancaria hanno supportato anche Ludovica Pomanti e Mario Guglielmi.

I venditori (i soci di Euclidea Sim) sono stati assistiti, per gli aspetti di M&A e di diritto societario, da Bird & Bird, con un team composto da Daniele Raynaud, Elena Beccegato e Angelo Fiorello, mentre per gli aspetti regolamentari hanno agito Giovanni Bevilacqua e Filippo Casini.

Gli aspetti di diritto del lavoro e fiscali dei venditori sono stati seguiti da TARGET con, rispettivamente, Francesco Fulgoni e con Pietro Villa e Michele Agnello.