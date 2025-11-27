Dentons con UniCredit per il finanziamento da 1,1 miliardi di dollari a favore di Neumann Gruppe

Fosco Fagotto

Lo studio legale Dentons ha assistito UniCredit in qualità di documentation agent nell’ambito di una linea di credito revolving da 1,1 miliardi di dollari con un borrowing base reference a favore di Neumann Gruppe GmbH, holding con sede ad Amburgo di Neumann Kaffee Gruppe.

UniCredit e ING hanno agito congiuntamente in qualità di bookrunner e mandated lead arranger. L’operazione è stata sostenuta da un consorzio bancario internazionale composto da altre sedici istituzioni finanziarie, tra cui Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK, Helaba, HSBC, LBBW, MUFG, NordLB e Rabobank.

In qualità di primario grossista mondiale di caffè, Neumann utilizzerà i fondi per rifinanziare e razionalizzare i propri accordi finanziari esistenti, nonché per supportare le attività commerciali generali del Gruppo Neumann, che comprende oltre 40 società in 28 Paesi e fornisce servizi lungo l’intera catena del valore del caffè verde. Il finanziamento include un’opzione di aumento fino a un importo massimo complessivo di 1,4 miliardi di dollari.

Dentons ha prestato assistenza durante l’intero processo di sindacazione con un team multigiurisdizionale che ha coinvolto professionisti in Italia, Brasile, Colombia, Francia, Germania, Messico, Singapore, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, sotto la guida del partner Axel Schlieter dell’ufficio di Düsseldorf. Per i profili di diritto italiano, ha agito il partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, coadiuvato dalla senior associate Gaia Grossi.