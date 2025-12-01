Airsoft S.r.l., società controllata da Axel Johnson International, nell’acquisizione di Tekno Uno S.r.l.: gli advisor coinvolti

Giuseppe Valerio, Luca Pace

Airsoft S.r.l., società controllata da Axel Johnson International - multinazionale svedese a capitale familiare operante a livello globale focalizzata su acquisizioni e sviluppo di aziende specializzate in componenti tecnici e soluzioni industriali - ha acquisito il capitale sociale di Tekno Uno S.r.l., realtà specializzata in componenti, soluzioni e sistemi per applicazioni nell’automazione industriale. Con questa acquisizione, Airsoft rafforza la propria posizione nel mercato dell’automazione.

Adacta Tax & Legal ha assistito Airsoft S.r.l. con un team coordinato dai partner Tommaso Vio, Giulia Gionfriddo e Riccardo Carraro, dal senior associate Giuseppe Valerio e dall’associate Katia Vanfretti.

Tekno Uno S.r.l. è stata supportata dallo Studio Pace & Partners con un team composto da Luca Pace e Roberto Pace e, per gli aspetti legali, dal partner Gherardo Cadore e dal senior manager Carlo Riso di Andersen Italia.