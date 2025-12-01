IQ-EQ entra nel mercato italiano con l’acquisizione di Zenith Global

Mark Pesco, Diana Senanayake, Umberto Rasori

IQ-EQ, società del portafoglio Astorg e gruppo globale di servizi agli investitori, ha siglato un accordo per acquisire Zenith Global (“Zenith”), fornitore indipendente specializzato in soluzioni per operazioni di cartolarizzazione e finanza strutturata in Italia.

Questa acquisizione segna l’ingresso di IQ-EQ in Italia, un mercato chiave in forte crescita, e al tempo stesso rafforza l’offerta della società nei mercati globali dei capitali e nei servizi di structured finance. La transazione è soggetta ad approvazione regolamentare da parte della Banca d’Italia e del comitato governativo italiano sull’investimento diretto estero (Foreign Direct Investment).

Zenith Global offre una gamma completa di servizi di cartolarizzazione, tra cui servizi SPV e corporate, portfolio servicing (master servicer, primary e special servicer, back-up servicer, calculation agent), servizi regolamentari e attività di strutturazione. Il team possiede inoltre competenze specialistiche nella cartolarizzazione immobiliare.

Fondata nel 1999, Zenith è cresciuta fino a diventare un’azienda matura, con una forte connotazione internazionale, con oltre 200 dipendenti nelle sedi di Milano e Roma. È uno dei principali operatori nel mercato italiano dei servizi di cartolarizzazione e si distingue come leader nella gestione di operazioni innovative e sofisticate per investitori internazionali.

Zenith ha registrato una crescita costante anno dopo anno nell’ultimo decennio e ha raggiunto risultati record nel 2024. Vanta una base clienti di grande prestigio composta da importanti operatori di private debt e private equity, oltre a numerose banche italiane, europee e globali. Gestisce oltre 270 SPV e circa 50 miliardi di euro di asset under management in qualità di master servicer.

Zenith è iscritta all’albo unico tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario.

Commentando l’annuncio, Mark Pesco, Group Chief Executive Officer di IQ-EQ, ha dichiarato:

“Questo investimento rappresenta un’altra tappa significativa nella nostra strategia di espansione globale. È un’ottima opportunità per costruire una presenza solida in un nuovo mercato chiave in crescita, valorizzare l’esperienza consolidata di Zenith nelle soluzioni di cartolarizzazione e rafforzare ulteriormente la nostra offerta di servizi completi e integrati per i mercati privati a livello globale. Insieme all’acquisizione di AMAL Group nel mercato australiano e neozelandese avvenuta quest’anno, stiamo consolidando la nostra posizione come provider globale nel settore dei capital markets e della finanza strutturata.

“Zenith è leader di mercato e un operatore con un’esperienza di lungo corso con clienti istituzionali e investitori internazionali. Inoltre, può contare su un team di manager di alto livello, esperto e diversificato, guidato dal CEO Umberto Rasori. È importante sottolineare come Zenith non solo integri l’attuale expertise di IQ-EQ, ma dimostri anche una forte affinità culturale con noi, grazie al suo impegno nell’eccellenza del servizio, nell’innovazione, nella sostenibilità e – soprattutto – nel lavoro di squadra.”

Diana Senanayake, Regional CEO per l’Europa Continentale di IQ-EQ, ha affermato:

“Questa acquisizione porterà IQ-EQ a entrare nel mercato italiano per la prima volta, colmando un gap strategico nella nostra presenza in Europa continentale. Il Paese sta vivendo un significativo incremento dell’attività di investimento ed è considerato sempre più strategico dai nostri clienti. Avere una presenza solida in questo mercato rappresenta quindi un passo importante mentre cerchiamo di supportare sempre meglio gli investitori e i gestori che operano a livello globale.

“Oltre a rafforzare la nostra presenza europea, questa acquisizione amplia la nostra expertise globale e la nostra offerta di servizi nel settore della cartolarizzazione. L’ampio portafoglio immobiliare di Zenith ci aiuterà a crescere anche in questo segmento, integrandosi con le nostre competenze regionali e globali nei real assets e completando i nostri servizi per fondi immobiliari e corporate in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, oltre ad offerte specialistiche come le nostre piattaforme immobiliari AIFM in Francia e Lussemburgo.”

Il completamento dell’acquisizione è previsto nel primo trimestre del 2026. Umberto Rasori, CEO di Zenith Global, continuerà a guidare il business italiano ed entrerà a far parte del senior leadership team di IQ-EQ per l’Europa Continentale, garantendo continuità nell’offerta e gestione dei servizi. Umberto Rasori ha commentato:

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di IQ-EQ, un gruppo globale completamente indipendente con cui condividiamo valori e visione. Sono certo che questa integrazione arricchirà ulteriormente la nostra gamma di prodotti e creerà nuove opportunità per i nostri clienti, e sono lieto di collaborare con Mark, Diana e tutto il team per far crescere il nostro business all’interno del gruppo internazionale IQ-EQ. Far parte del leadership team regionale è per me un grande riconoscimento e una sfida stimolante. Il mio sincero ringraziamento va al team Zenith e a tutti i colleghi che hanno reso possibile questo importante traguardo e aperto la strada a questa nuova avventura.”

Questa recente transazione fa seguito al completamento dell’acquisizione di AMAL Group in Australia e Nuova Zelanda da parte di IQ-EQ. Entrambe le operazioni rientrano nel settore dei servizi di cartolarizzazione e riflettono l’impegno del gruppo nell’espandere questa linea di attività a livello mondiale.