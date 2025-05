Bird & Bird e PedersoliGattai nel Green Facility Agreement di 25.5 milioni tra RIC Energy e Banco Santander RIC Energy ha firmato un Green Facility Agreement con Banco Santander, garantito dall’Agenzia spagnola per il credito all’esportazione (Cesce), per un totale di 25,5 milioni di euro per finanziare la costruzione di un portafoglio di circa 54 MW di progetti fotovoltaici nel nord Itali