BonelliErede e ADVANT Nctm nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Bluclad S.p.A. da parte di YKK Corporation

Stefano Micheli, Matteo Trapani

BonelliErede ha assistito YKK, gruppo giapponese tra i principali produttori mondiali di accessori da chiusura, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Bluclad S.p.A. dal fondo di private equity LBO France e i managers della Società. Bluclad S.p.A. è un’azienda leader nel settore della galvanica, specializzata in particolare nei trattamenti galvanici applicati alla realizzazione di finiture uniche su accessori destinati al mondo del lusso e dell’alta moda.

Nell’operazione, BonelliErede, ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Stefano Micheli e composto, in relazione agli aspetti corporate e M&A, dal senior associate Tommaso Trezzi, da Alessandro Chiarini e Simone D’Alessandro. L’associate Andrea Gemmi si è occupato dei profili golden power mentre l’associate Filippo Alberto Alario di quelli di diritto ambientale, in entrambi i casi con la supervisione del partner Luca Perfetti. La partner Ilaria Parrilla e gli associate Sara Pirri e Davide Santoro si sono occupati invece dei profili banking. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dal legal advisor Niccolò Vallefuoco.

YKK è stata altresì assistita dallo studio legale giapponese Mori Hamada & Matsumoto.

ADVANT Nctm ha assistito principalmente LBO France Gestion SAS, quale socio di maggioranza, attraverso il fondo Small Caps Opportunities I, in relazione agli aspetti corporate e M&A con un team guidato dal partner Matteo Trapani e composto dalla senior associate Linda Lorenzon, e dagli associate Giovanni Dominoni e Achille Capocasale.