BonelliErede e Simmons & Simmons nella cartolarizzazione revolving di crediti performing originati dai Confidi a supporto delle PMI strutturata da illimity Bank S.p.A. (in qualità di lead arranger) e CrescItalia Servizi Imprese S.r.l. (in qualità di co-arranger)

Giovanni Battaglia, Marcello Rivoir









BonelliErede e Simmons & Simmons hanno assistito, rispettivamente, illimity Bank (in qualità di lead arranger e investitore) e CrescItalia Servizi Imprese (in qualità di co-arranger) e Confidicoop Marche, Confeserfidi e Garanzia Etica S.C. (in qualità di originators e garanti, di seguito i “Confidi”) nella strutturazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti performing originati e garantiti dai Confidi ed assistiti dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI.



Gli acquisti dei portafogli sono finanziati attraverso (a) la concessione a favore della SPV di un finanziamento revolving ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera (b) della Legge sulla Cartolarizzazione per un importo massimo complessivo pari ad euro 15 milioni, interamente sottoscritto da illimity e (b) l’emissione da parte della SPV di tre classi di titoli asset-backed partly-paid per un valore nominale complessivo pari a euro 150 milioni, interamente sottoscritti da illimity.



BonelliErede (in qualità di drafting counsel) ha assistito illimity per tutti gli aspetti connessi all’operazione con un team guidato dalla partner Emanuela Da Rin e dal managing associate Giovanni Battaglia e composto dall’associate Alessandro Buiani e da Giuseppe Graniglia e Martina Scicolone. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Marco Adda, coadiuvato dal managing associate Matteo Viani e dall’associate Paolo Savarese.



Simmons & Simmons ha agito quale legale di Crescitalia e dei Confidi in relazione a tutti i profili connessi alla cartolarizzazione con un team guidato dal partner Simone Lucatello e composto dall’associate Marcello Rivoir e dai trainee Edoardo Pettinicchio e Armando Consiglio