BonelliErede e TARGET nell’acquisizione di AssiBrokerTirreno da parte di Wide Group
BonelliErede ha assistito Wide Group, tra le principali società di brokeraggio assicurativo in Italia, nell’acquisizione di AssiBrokerTirreno, realtà con esperienza nel settore assicurativo dal 1969 e una forte specializzazione verticale nelle coperture per imprese, professionisti e personal line, assistita da TARGET.
BonelliErede ha assistito Wide Group, tra le principali società di brokeraggio assicurativo in Italia, nell’acquisizione di AssiBrokerTirreno, realtà con esperienza nel settore assicurativo dal 1969 e una forte specializzazione verticale nelle coperture per imprese, professionisti e personal line, assistita da TARGET.
L’operazione si inserisce nella strategia di crescita continua di Wide Group, volta ad acquisire realtà storiche e altamente specializzate, per offrire un portafoglio di soluzioni su misura dedicate alla propria clientela.
BonelliErede ha assistito Wide Group con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dall’associate Sara Bernasconi.
In Wide Group, l’operazione è stata seguita dal nuovo Head of Legal M&A Mariasofia Ricci.
TARGET ha assistito i venditori con un team guidato dal partner Andrea Raffaelli e composto dall’associate Gianluca Allegri.