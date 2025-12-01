BonelliErede e TARGET nell’acquisizione di AssiBrokerTirreno da parte di Wide Group BonelliErede ha assistito Wide Group, tra le principali società di brokeraggio assicurativo in Italia, nell’acquisizione di AssiBrokerTirreno, realtà con esperienza nel settore assicurativo dal 1969 e una forte specializzazione verticale nelle coperture per imprese, professionisti e personal line, assistita da TARGET.







