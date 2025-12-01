Dentons e Grande Stevens negli accordi attuativi della manovra finanziaria di Asso Werke

Alessandro Fosco Fagotto, Alessandro Fosco Fagotto, Andrea Trabucco Daniele Cericola, Diego Saluzzo

Asso Werke S.p.A., storica realtà industriale italiana, ha recentemente perfezionato gli accordi attuativi di un’articolata manovra finanziaria correlata al nuovo piano 2025-2029, rafforzando la propria struttura finanziaria e patrimoniale per affrontare in modo competitivo l’evoluzione del settore.

La società da decenni rappresenta un punto di riferimento nella progettazione e produzione di componenti termici per motori ad alte prestazioni per il settore motociclistico e automobilistico di fascia alta, in cui è riconosciuta per competenza tecnica, qualità costruttiva e capacità di innovazione, e collabora con i principali costruttori, distinguendosi per l’elevato contenuto tecnologico delle proprie soluzioni e per l’affidabilità dei propri processi produttivi.

Asso Werke è stata assistita da Grande Stevens Studio Legale Associato con un team guidato dal partner Daniele Cericola, coadiuvato dal salary partner Diego Saluzzo e dall’associate Federico Fresia.

METI Corporate Finance con Vincenzo De Falco, Founder & CEO, è stato l’advisor finanziario; KPMG Advisory, con un team guidato dal partner Lorenzo Nosellotti, coadiuvato dal senior manager Fabio Salvatici, l’advisor strategico della società.

Lo studio legale Dentons ha assistito il principale creditore finanziario della società, nel contesto della complessiva operazione di risanamento e nella definizione degli accordi sul debito, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, responsabile del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, coadiuvato dal counsel Andrea Trabucco e dagli associate Angelo Pasculli e Giacomo Arrighi.