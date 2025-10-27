Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) con TORRE SGR nella dismissione di un complesso immobiliare ad uso uffici a Roma

Alessandro Vespa, Isabella Fascì

Torre SGR S.p.A. nell’interesse del fondo “Opportunità Italia” quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, in data 30 settembre 2025 ha stipulato con un primario operatore il contratto definitivo di compravendita relativo ad un complesso immobiliare ad uso uffici, interamente locato a diversi tenants, nel cuore del financial district di Roma in Via di San Basilio.

CRCCD ha assistito Torre SGR nella strutturazione dell’operazione, nell’attività di due diligence legale e nella negoziazione degli accordi contrattuali con un team guidato dal partner Alessandro Vespa, coadiuvato dalla Senior Associate Isabella Fascì.

In Torre SGR l’intero processo è stato guidato dall’amministratore delegato e direttore generale Diego Freddi, mentre l’operazione è stata seguita dalla Fund Manager Marianna Caserta e dalla Responsabile Legale della Società Gloria Ceccarelli.