CBA e Ranieri Guaccero nella joint venture tra il Fondo Pitagora, MO.RE di Supernova e Campus X

CBA e Ranieri Guaccero nella joint venture tra il Fondo Pitagora, gestito da Finint Investments, MO.RE del gruppo Supernova e Campus X per la realizzazione di una residenza per studenti e young professionals a Modena

Il Fondo Pitagora, gestito da Finint Investments, società di gestione del risparmio facente parte del Gruppo Banca Finint, ha sottoscritto i contratti preliminari per l'acquisto di una residenza per studenti e young professionals con 366 posti letto di diversa tipologia, e 30 camere per soggiorni brevi, che sarà realizzata dalla società MO.RE del gruppo Supernova e successivamente locata al gestore Campus X che, con questa residenza, conterà 14 strutture in Italia. L'operazione, oltre a rispondere alle necessità abitative della città di Modena, con particolare focus sulla domanda di alloggi per gli studenti universitari, è inserita nella complessiva rigenerazione dell'area dell'ex "Fonderia Corni" di proprietà di Supernova.



Nella finalizzazione dell'operazione, Finint Investments, con un team composto da Sara Paganin, Carla Santuz e Alice Balasso, è stata assistita, per gli aspetti regolamentari, legali e fiscali da CBA, con un team composto da Francesco Assegnati, Giuseppe Serranò, Andrea Motta, Leonardo Casaleno e Nica Barcellona.



Campus X, con un team composto dall'amministratore delegato Samuele Annibali e dal CFO Salvatore Maio e dal Development manager Alessandro Vano, è stato, invece, assistito dagli avvocati Massimo Ranieri e Alessandro Avola dello Studio Ranieri Guaccero di Roma.



MO.RE, con un team composto dall'amministratore delegato Paolo Signoretti e da Riccardo Ricci, è stato, infine, assistito dal legal in-house Marco Rossetti.