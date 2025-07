CDR TAX & LEGAL: Advisor strategico e legale di TIS Service Spa nella cessione del 100% del capitale ad Electrosteel Casting Limited.

Cattaneo, Chiari

CDR Tax & Legal ha assistito, per gli aspetti strategici e legali, TIS Service Spa nella cessione del 100% del capitale alla multinazionale indiana Electrosteel Casting Limited.

Con sede a Bolgare, in provincia di Bergamo, e con un fatturato 2024 di 35,5 milioni di Euro, TIS è uno dei principali operatori attivi nel settore dei servizi a rete acqua attraverso la produzione e commercializzazione di soluzioni complete per lo sviluppo di valvole intelligenti.

L’operazione è strategica nell’assicurare uno sviluppo ulteriore a TIS sui mercati internazionali grazie alla rete commerciale di Electrosteel.

CDR Tax & Legal ha assistito TIS con un team composto, per gli aspetti legali, da Omar Chiari e da Valentina Locatelli e, per gli aspetti strategici, da Aldo Cattaneo e da Elisabetta Dall’Olio. Deloitte ha agito in qualità di advisor finanziario.

Electrosteel è stata assistita, per gli aspetti legali, da Khaitan & Co.