Infortuni sul lavoro e malattie professionali: come vengono tutelati i lavoratori?

La QUESTIONE

Come si configurano, nell’ordinamento nostrano, le fattispecie dell’infortunio sul lavoro e della malattia professionale? Come è stata articolata dal legislatore la tutela dei lavoratori nelle ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale? Chi sono i soggetti coinvolti nella procedura di gestione dei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale? Chi procede all’indennizzo del lavoratore e con quali limiti? Quali sono le responsabilità datoriali in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale?