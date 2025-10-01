Presso il Ministero l'elenco speciale degli alloggi idonei all'accoglienza

Il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 8 del Dl 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla legge 8 agosto 2024 n.112 («Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia») vuole favorire l'accesso alle misure alternative al carcere, intervenendo in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.