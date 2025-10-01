L'agevolazione prima casa spetta anche agli immobili in costruzione

Cure sperimentali, spetta al paziente provare che le avrebbe scelte. Diffamazione via social e allusioni "piccanti": l'offesa non si presume per l'attinenza al sesso. Stalking: il Consiglio di Stato precisa i confini dell'ammonimento. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana
«L'agevolazione "prima casa" di cui all'art. 1 Tariffa Parte I, Nota II-bis del d.lgs. 131/1986 in materia di imposta di registro ricomprende anche l'ipotesi degli immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione non di lusso, ivi comprese le ipotesi in cui vengano in rilievo operazioni atipiche (nella fattispecie permute e do ut facias) inerenti a immobili ancora da costruire, laddove realizzano la finalità di assicurare una prima casa all'acquirente, risultando coerenti con la finalità ...
Legge italiana sull'AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie
di Giovanni Comandé - Professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa