Dall'assistenza ai nuovi impieghi, i servizi che devono essere erogati

Le strutture residenziali devono possedere, in aggiunta ai precedenti requisiti, altresì l'idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove è ubicata la struttura
Il capo III del regolamento 128/2025 disciplina i requisiti che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco, distinguendo tra i requisiti afferenti alle strutture residenziali, quelli relativi alla tipologia dei servizi richiesti e, infine, quelli che riguardano gli enti gestori.
I requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Con riferimento ai primi, il regolamento stabilisce (art. 6) che possano essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongano, in alternativa: di strutture conformi ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi...
Legge italiana sull'AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie
di Giovanni Comandé - Professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa