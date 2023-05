Clausola penale: la prestazione della parte inadempiente è soggetta alla disciplina generale dell'oggetto del contratto a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Contratti - Prestazione a carico della parte inadempiente - art. 1283 c.c. - Oggetto del contratto - Disciplina

In materia di clausola penale, la prestazione a carico della parte inadempiente- ai sensi dell'articolo 1283 c.c. è soggetta alla disciplina relativa dall'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, qualora la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento. In ...