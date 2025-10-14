Cleary Gottlieb con DKSH nell’acquisizione di Aston Chemicals

Mario Casella

Cleary Gottlieb ha assistito DKSH, gruppo leader nei servizi di market expansion, che supporta imprese multinazionali offrendo attività di approvvigionamento, marketing, vendita e distribuzione nelle regioni Asia-Pacifico, Europa e Nord America, nell’acquisizione di Aston Chemicals, distributore specializzato di prodotti chimici e ingredienti per la cura della persona attivo nel Regno Unito e in Polonia. L’operazione rafforza la piattaforma europea di DKSH, ampliando la propria presenza nel settore personal care e incrementando le competenze del gruppo nella formulazione di soluzioni su misura e ad alte prestazioni per i propri clienti.

Cleary Gottlieb ha assistito il team in-house di DKSH guidato da Ameya Atul Badwe con un team multi-giurisdizionale composto da Roberto Bonsignore, Michael Preston, Gabriele Barbatelli, Mario Casella (in foto), Alberto Ferone e Lucy Verry per i profili M&A dell’operazione, Melissa Reid, Ashley Moss e Caleb Oyekanmi si sono occupati dei profili giuslavoristici, Prudence Buckland e Giulia de Bosio dei profili di proprietà intellettuale, mentre Peter North e Bryan Chia dei profili fiscali dell’operazione. Lo studio Mishcon de Reya LLP, con i professionisti Simon Hart e Jessica Crystal ha curato gli aspetti real estate dell’operazione, mentre lo studio Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, con un team composto da Karol Skibniewski, Magdalena Rożek-Matysiak, Tomasz Kański e Astghik Aghajanyan ha curato gli aspetti di diritto polacco.

Aston Chemicals è stata assistita dallo studio inglese Freeths, con un team composto da Andy Francey, Dahren Naidoo, Megan Atack e Madelaine Gape.