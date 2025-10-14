Cleary Gottlieb con DKSH nell’acquisizione di Aston Chemicals
Cleary Gottlieb ha assistito DKSH, gruppo leader nei servizi di market expansion, che supporta imprese multinazionali offrendo attività di approvvigionamento, marketing, vendita e distribuzione nelle regioni Asia-Pacifico, Europa e Nord America, nell’acquisizione di Aston Chemicals, distributore specializzato di prodotti chimici e ingredienti per la cura della persona attivo nel Regno Unito e in Polonia. L’operazione rafforza la piattaforma europea di DKSH, ampliando la propria presenza nel settore personal care e incrementando le competenze del gruppo nella formulazione di soluzioni su misura e ad alte prestazioni per i propri clienti.
Cleary Gottlieb ha assistito il team in-house di DKSH guidato da Ameya Atul Badwe con un team multi-giurisdizionale composto da Roberto Bonsignore, Michael Preston, Gabriele Barbatelli, Mario Casella (in foto), Alberto Ferone e Lucy Verry per i profili M&A dell’operazione, Melissa Reid, Ashley Moss e Caleb Oyekanmi si sono occupati dei profili giuslavoristici, Prudence Buckland e Giulia de Bosio dei profili di proprietà intellettuale, mentre Peter North e Bryan Chia dei profili fiscali dell’operazione. Lo studio Mishcon de Reya LLP, con i professionisti Simon Hart e Jessica Crystal ha curato gli aspetti real estate dell’operazione, mentre lo studio Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, con un team composto da Karol Skibniewski, Magdalena Rożek-Matysiak, Tomasz Kański e Astghik Aghajanyan ha curato gli aspetti di diritto polacco.
Aston Chemicals è stata assistita dallo studio inglese Freeths, con un team composto da Andy Francey, Dahren Naidoo, Megan Atack e Madelaine Gape.