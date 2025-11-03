Clifford Chance e Dentons nella sesta emissione del BTP Valore

Piergiorgio Leofreddi, Gioacchino Foti

Gli studi legali Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento costituito da Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A., in qualità di banche dealer, e da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., in qualità di banche co-dealer, nella sesta emissione del BTP Valore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo titolo, con scadenza 28 ottobre 2032 e godimento 28 ottobre 2025, prevede cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni. Il tasso annuo è dunque pari al 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno, al 3,10% per il 4° e 5°, e al 4% per il 6° e 7° anno. Inoltre, ai sottoscrittori che lo deterranno per tutta la durata dei 7 anni, verrà garantito un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior associate Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team multidisciplinare guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, Head of Debt and Capital Markets Group in Italia, e composto dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.