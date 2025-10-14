Clifford Chance, PedersoliGattai, L&B Partners Avvocati Associati e Deloitte Legal nel round “Series A” di NanoPhoria
NanoPhoria, startup biotecnologica early stage che ha ideato un metodo pionieristico per il rilascio di farmaci biologici a livello cardiaco, ha chiuso un round di finanziamento Serie A da 83,5 milioni di euro, il più grande mai registrato in Italia per una società biotecnologica. L’investimento permetterà a NanoPhoria di espandere il proprio portafoglio terapeutico verso altre patologie croniche, rafforzando la posizione di NanoPhoria come leader emergente nel campo della medicina cardiovascolare.
Clifford Chance, PedersoliGattai, L&B Partners Avvocati Associati e Deloitte Legal hanno agito nell’ambito del round assistendo, rispettivamente, gli investitori, la società e i soci fondatori.
Clifford Chance ha assistito i co-investitori XGEN Venture SGR S.p.A., Sofinnova Partners SAS (per conto dei fondi Sofinnova Capital), CDP Venture Capital SGR S.p.A. e Panakes Partners SGR S.p.A., con un team multidisciplinare guidato dalla counsel Francesca Casini e composto, per i profili corporate M&A, dall’associate Dario Carnazza e dalla trainee Federica Giovannini; per gli aspetti IP dal senior associate Andrea Andolina e dall’associate Giulia Peluso; per i profili giuslavoristici dalla senior associate Marina Mobiglia e dalla trainee Irene Coco; per i profili golden power dal partner Luciano Di Via e dall’associate Alessandra Oliva; per gli aspetti di data protection dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari e dall’associate Greta Negro.
PedersoliGattai ha assistito NanoPhoria con il partner Nicola Brunetti, il senior counsel Enrico Candotti e l’associate Beatrice Maria Stecconi per i profili venture capital e golden power; per gli aspetti giuslavoristici dal senior counsel Francesco D’Avanzo e per le questioni IP inerenti ai contratti conclusi con i Founders dal senior counsel Marco Galli e dalle associate Rossana Cereda e Chiara Manfrin.
L&B Partners Avvocati Associati ha assistito NanoPhoria in relazione ai profili IP dell’operazione con il partner Valentina Bonomo e la senior associate Fausta Facecchia.
Gli aspetti fiscali per NanoPhoria sono stati seguiti da Marinelli&Co. con il partner Luca Marinelli.
Deloitte Legal ha assistito i Founders di Nanophoria con un team guidato da Gianfilippo Pezzulo, Partner ed Head of Capital Markets, e composto dal manager Francesco Savi e dall’associate Camilla Messina.