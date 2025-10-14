Clifford Chance, PedersoliGattai, L&B Partners Avvocati Associati e Deloitte Legal nel round “Series A” di NanoPhoria

Francesca Casni, Nicola Brunetti, Enrico Candotti, Gianfilippo Pezzulo

NanoPhoria, startup biotecnologica early stage che ha ideato un metodo pionieristico per il rilascio di farmaci biologici a livello cardiaco, ha chiuso un round di finanziamento Serie A da 83,5 milioni di euro, il più grande mai registrato in Italia per una società biotecnologica. L’investimento permetterà a NanoPhoria di espandere il proprio portafoglio terapeutico verso altre patologie croniche, rafforzando la posizione di NanoPhoria come leader emergente nel campo della medicina cardiovascolare.

Clifford Chance, PedersoliGattai, L&B Partners Avvocati Associati e Deloitte Legal hanno agito nell’ambito del round assistendo, rispettivamente, gli investitori, la società e i soci fondatori.

Clifford Chance ha assistito i co-investitori XGEN Venture SGR S.p.A., Sofinnova Partners SAS (per conto dei fondi Sofinnova Capital), CDP Venture Capital SGR S.p.A. e Panakes Partners SGR S.p.A., con un team multidisciplinare guidato dalla counsel Francesca Casini e composto, per i profili corporate M&A, dall’associate Dario Carnazza e dalla trainee Federica Giovannini; per gli aspetti IP dal senior associate Andrea Andolina e dall’associate Giulia Peluso; per i profili giuslavoristici dalla senior associate Marina Mobiglia e dalla trainee Irene Coco; per i profili golden power dal partner Luciano Di Via e dall’associate Alessandra Oliva; per gli aspetti di data protection dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari e dall’associate Greta Negro.

PedersoliGattai ha assistito NanoPhoria con il partner Nicola Brunetti, il senior counsel Enrico Candotti e l’associate Beatrice Maria Stecconi per i profili venture capital e golden power; per gli aspetti giuslavoristici dal senior counsel Francesco D’Avanzo e per le questioni IP inerenti ai contratti conclusi con i Founders dal senior counsel Marco Galli e dalle associate Rossana Cereda e Chiara Manfrin.

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito NanoPhoria in relazione ai profili IP dell’operazione con il partner Valentina Bonomo e la senior associate Fausta Facecchia.

Gli aspetti fiscali per NanoPhoria sono stati seguiti da Marinelli&Co. con il partner Luca Marinelli.

Deloitte Legal ha assistito i Founders di Nanophoria con un team guidato da Gianfilippo Pezzulo, Partner ed Head of Capital Markets, e composto dal manager Francesco Savi e dall’associate Camilla Messina.