Clifford Chance con Zelestra nella firma di un innovativo accordo di tolling a lungo termine con BKW

Clifford Chance ha assistito Zelestra nella firma di un innovativo accordo di tolling che permetterà di realizzare uno dei più grandi sistemi di accumulo a batterie in Europa

Vittorio Novelli

Clifford Chance ha assistito Zelestra nella firma di un innovativo accordo di tolling che permetterà di realizzare uno dei più grandi sistemi di accumulo a batterie in Europa. Il progetto, con una capacità fino a 2 GWh, è uno dei primi di questo genere in Italia.

Clifford Chance ha assistito Zelestra con un team cross border degli uffici di Milano e Düsseldorf, composto dai partner Umberto Penco Salvi e Chiara Commis, dai counsel Riccardo Coassin e Zaid Mansour e dai senior associates Vittorio Novelli e Marie Karle.

