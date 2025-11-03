CMS assiste Hawk Infinity nell’acquisizione di Evoluzione Sistemi S.r.l.

Mauro Battistella

Lo studio internazionale CMS ha assistito Hawk Infinity AS, società di investimento con sede in Norvegia e orientata a una filosofia di partecipazione stabile e di lungo periodo, nell’acquisizione dell’intera partecipazione in Evoluzione Sistemi S.r.l., azienda italiana affermata nel settore del software IT e delle soluzioni di integrazione, con sede a Gallarate (VA).

Grazie alla sua comprovata competenza tecnica, all’attenzione verso il cliente e all’approccio sostenibile al business, Evoluzione Sistemi ha costruito una solida reputazione nel mercato italiano. L’ingresso nel gruppo Hawk Infinity rappresenta per l’azienda un’opportunità di crescita con un partner stabile e impegnato a preservarne l’indipendenza e la cultura aziendale.

Hawk Infinity è guidata dal suo fondatore e collabora con aziende che condividono una leadership imprenditoriale. Il modello operativo si fonda su una struttura snella, una strategia di investimento di lungo periodo e il rispetto dei punti di forza che hanno contribuito al successo delle società acquisite; ad oggi Hawk detiene in portafoglio 75 società ed in Italia è guidata dal partner Even Fuglestad.

Il team di CMS che ha assistito Hawk Infinity è stato guidato dal partner Mauro Battistella, con il supporto della senior associate Sara Porta e degli associate Francesco Lisciandra e Gillian Colantonio e il supporto del senior associate Gian Marco Lettieri per gli aspetti lavoristici.