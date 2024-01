Con l’arrivo di 13 avvocati Lexsential si rinnova e punta al vertice dell’IP Law

Vincenzo Jandoli, Vincenzo Piccarreta, Agata Sobol e Gianpiero Zingari

Lexsential - lo studio fondato nel 2021 da Stefano Candela, Pasquale Di Mino e Mino Pennetta ai quali si è successivamente aggiunto Ezio La Rosa, con sedi a Milano, Londra e Madrid - si arricchisce con l’ingresso di 13 avvocati che condividono la comune provenienza da un importante studio indipendente milanese e rafforza la sua presenza sul mercato degli avvocati d’affari, aprendo la practice di diritto industriale e della proprietà intellettuale.

Vincenzo Jandoli, Vincenzo Piccarreta, Agata Sobol e Gianpiero Zingari entrano in Lexsential come equity partner insieme a Giuseppe Colica, Eleonora d'Orta e Agnieszka Janusz (salary partner), Gianluca Pojaghi (of counsel) e Sofia Bernardini, Costanza Brighi, Maria Magro, Andrea Mocchi Valdo, Dario Palmas che collaboreranno come associates.

Vincenzo Jandoli assume la carica di chairman e Stefano Candela di managing partner dello studio di Milano e Madrid, mentre Mino Pennetta continuerà a guidare lo studio di Londra e il team di banking & finance.

«Ci conosciamo tutti, abbiamo lavorato insieme per molto tempo, costruendo un affiatamento eccellente di alta professionalità, grazie al quale riusciamo a individuare le soluzioni più efficaci e creative per il cliente» - commenta Vincenzo Jandoli. «La nostra comune formazione ed esperienza nel settore della proprietà industriale e intellettuale ci ha consentito di occuparci di diversi settori strategici per l'economia: dal farmaceutico, alla moda e al lusso, dal design alla meccanica di precisione, dal software e dalle “nuove tecnologie” a media, pubblicità, editoria e molto altro ancora».

Oltre che nel settore della proprietà industriale e intellettuale, i professionisti in arrivo in Lexsential rinforzeranno lo studio anche sul fronte del diritto societario e fallimentare, grazie al team condotto dal socio Gianpiero Zingari.

Lexsential, con l'ingresso dei nuovi professionisti, arriva a contare 11 soci e una trentina di collaboratori, oltre a paralegal e staff, e aggiunge - alla propria presenza in Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti - anche un Polish desk che assiste clienti polacchi con interessi nelle giurisdizioni in cui lo studio opera.

«I nostri clienti ci stanno supportando in questa scelta - dichiara Stefano Candela - e la hanno accolta con grande favore.

La practice di IP assume un ruolo chiave nella nostra offerta di servizi che vanno dalla finanza strutturata al corporate, M&A e restructuring, rivolta a grandi società, ma anche a piccole medie imprese e start-up in forte crescita e, in genere, a iniziative dalla natura fortemente innovativa.

Nel mercato dell'innovazione, i brevetti e la proprietà industriale sono infatti un asset primario, che esige grande attenzione e non può prescindere da una squadra numerosa con profonde competenze specifiche.

Lexsential, grazie all'arrivo dei nuovi professionisti, veri fuoriclasse, consolida la propria clientela e accelera il processo di espansione alimentato anche dal prossimo ingresso di giovani talenti che andranno a rinforzare i vari team».

Lo studio, con l'occasione, ha rinnovato la propria immagine e il proprio brand adottando un nuovo logo e un nuovo look per il proprio sito internet (www.lexsential.com).