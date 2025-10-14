Cresce la squadra di BonelliErede: tre ingressi a Milano

Maria Cristina Storchi, Andrea Novarese, Francesco Pirisi

BonelliErede annuncia tre arrivi: Maria Cristina Storchi, Andrea Novarese e Francesco Pirisi si uniscono allo studio in qualità di soci nella sede di Milano. Gli ingressi sono finalizzati al rafforzamento dello studio nell’assistenza alle società quotate e Public M&A, nel Restructuring & Insolvency e nel Banking & Finance.

Maria Cristina Storchi ha maturato una consolidata esperienza nel diritto societario, con un focus sulle operazioni straordinarie di società quotate, M&A e private equity, ristrutturazioni ed equity capital markets. Assiste investitori istituzionali e multinazionali attive in molteplici settori, tra cui retail, aerospazio, energia e infrastrutture. In BonelliErede, si unisce al dipartimento di diritto societario e ai Focus Team Banche, Corporate Governance, Equity Capital Markets e Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

Andrea Novarese ha un’esperienza pluriennale nella strutturazione e gestione di operazioni di leverage e acquisition finance, asset finance, project finance e senior secured lending, debt capital markets e ristrutturazioni del debito, e agisce al fianco di banche, investitori istituzionali e società operanti nei settori manifatturiero, automotive, farmaceutico, aerospaziale e delle infrastrutture. Entra a far parte del dipartimento Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito e dei Focus Team Banche e Shipping, Transport & Logistics.

Si unisce al dipartimento Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito e al Focus Team Banche anche Francesco Pirisi, il cui percorso professionale comprende l’assistenza a imprese, fondi, banche e altri istituti di credito in un’ampia varietà di operazioni di finanziamento, sia domestiche sia cross-border, nonché in operazioni di distressed M&A, ristrutturazioni societarie e del debito (anche nel contesto di procedure concorsuali).

Attraverso l’innesto di competenze trasversali, il loro arrivo contribuisce a rafforzare diverse practice e settori di attività di BonelliErede: una conferma del carattere multidisciplinare dello studio e dell’impegno costante nell’offrire un’assistenza legale completa e di alto profilo, che integri le migliori capacità a servizio di società e istituzioni finanziarie domestiche e internazionali.

Eliana Catalano, Managing Partner di BonelliErede, ha commentato: “È un piacere dare il benvenuto a Maria Cristina e Andrea, che hanno condiviso con noi una parte della loro carriera, e a Francesco, che ha iniziato il suo percorso professionale proprio in BonelliErede. In un contesto finanziario in grande fermento, in cui le necessità dei clienti si intrecciano con complesse dinamiche di mercato, questi ingressi portano ulteriori competenze per cogliere le opportunità che tale scenario presenta”.

Massimiliano Danusso, Presidente di BonelliErede, ha aggiunto: “L’arrivo di Maria Cristina, Andrea e Francesco è un tassello ulteriore nella nostra strategia di sviluppo. Un segno tangibile della capacità del nostro studio di costruire una squadra sempre più solida e diversificata, in grado di mettere a fattor comune background, competenze e visioni eterogenee al fine di consolidare un approccio integrato e orientato ai risultati, capace di dialogare con le trasformazioni del mercato”.