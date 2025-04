Crescita strategica per Bip Law and Tax: Alessandro Piermanni nuovo equity partner alla guida della practice corporate M&A

Alessandro Piermanni

BIP Law and Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP e guidato dalla Managing Partner Stefania Radoccia, segna una tappa importante nel suo percorso di crescita con l’ingresso di Alessandro Piermanni. Il nuovo equity partner sarà alla guida della practice Corporate M&A, grazie al suo bagaglio di competenze in fusioni e acquisizioni, joint venture e riorganizzazioni societarie, maturate in contesti nazionali e internazionali, oltre a una visione strategica capace di anticipare le sfide del mercato.

Insieme a lui, si uniscono allo Studio anche Silvana Bonazzi e Alessandra Crivelli, dando vita ad un dipartimento destinato a crescere nei prossimi mesi. L’ingresso delle due professioniste, con cui Piermanni ha condiviso un importante percorso professionale, rappresenta il primo passo verso la costituzione di una practice altamente specializzata, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di clienti corporate, fondi e investitori istituzionali.

Questi ingressi seguono l’arrivo, nel gennaio 2025, di oltre 30 nuovi professionisti, tra cui i tre equity partners Aldo P. Brielli, Marco Muscettola e Giuliano Zanchi, rispettivamente nei settori Healthcare & Life Science, Energy & Infrastructure e Corporate. Successivamente, Sara C. M. Filippo, Matteo Tamborini e Chiara Goggi hanno arricchito il team portando in BIP Law and Tax la propria esperienza nei settori Healthcare & Life Science ed Employment Law. A marzo, inoltre, è entrato anche John Shehata, che si occupa di private clients e del Desk Middle East.

Così, a pochi mesi dalla nascita di BIP Law and Tax, sale a oltre 50 il totale dei professionisti, numero che lo studio ambisce a triplicare entro la fine dell’anno.

“Con l’arrivo di Alessandro Piermanni e il suo team, BIP Law compie un ulteriore passo nella strategia di crescita dei propri servizi legali, puntando su profili di alto livello e su un approccio integrato alle esigenze del mercato,” dichiara Stefania Radoccia, Managing Partner di BIP Law and Tax. “Questo ampliamento, non solo ci permette di consolidare il nostro posizionamento nel mercato, ma dimostra come un modello che unisce competenze legali e digitali possa attrarre i migliori talenti. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e innovare, offrendo un servizio che coniughi eccellenza legale e competenze trasversali”.