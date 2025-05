BonelliErede con Kerakoll nell’acquisizione del 60% del capitale sociale di Caltra Nederland

Francesco Sciaudone

BonelliErede ha assistito Kerakoll S.p.A., realtà multinazionale attiva nei prodotti e servizi per l’edilizia, nel perfezionamento della partnership strategica con Steda Holding B.V., che prevede l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Caltra Nederland B.V., azienda olandese specializzata in materiali cementizi alternativi a ridotto impatto ambientale. Il restante 40% sarà mantenuto da Daniëlle M. Hemmink-van Nes e Stephan P. van Nes, i quali continueranno a guidare operativamente le attività aziendali di Caltra Nederland B.V.

L’acquisizione, che si inserisce nel percorso di crescita internazionale e sostenibile di Kerakoll, è finalizzata a unire competenze e risorse per sviluppare leganti alternativi a basse emissioni di carbonio.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dal partner Stefano Micheli e composto dal managing associate Marco Cislaghi e dalle associate Mengzhen Wu e Daniela Archi.

Kerakoll è stata seguita, inoltre, dallo studio olandese deBreij per gli aspetti legali locali, da KPMG per gli aspetti finanziari e fiscali e da TAUW per le tematiche ambientali e ESG.

Il venditore è stato assistito da Marktlink, che ha agito in qualità di Financial & Legal Advisor.