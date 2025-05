Argos Wityu acquisisce Axitea da Stirling Square Capital Partners: gli studi

Il gruppo paneuropeo di private equity Argos Wityu ha acquisito dal fondo Stirling Square Capital Partners, l’intero capitale sociale di Axitea, leader italiano nei servizi di sorveglianza e sicurezza digitale per clienti aziendali.

Per i profili relativi all’acquisizione, Argos Wityu è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team composto da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni e Alessandra Gritti, che hanno curato gli aspetti corporate e contrattuali e da Valerio Fontanesi, Gaetano Petroni, Massimo Giordano e Rosa Maria Moschella che hanno curato gli aspetti relativi al finanziamento unitranche strutturato mediante un prestito obbligazionario sottoscritto da fondi gestiti da BNP Paribas Asset Management Europe e al finanziamento rotativo messo a disposizione da BNL BNP Paribas.

Per gli aspetti fiscali dell’operazione, Argos Wityu è stata assistita dal team M&A dello studio WST.

Lo Studio Latham & Watkins ha assistito BNP Paribas Asset Management Europe e BNL BNP Paribas con un team che ha incluso i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi e gli associates Pasquale Spiezio e Giulia La Mantia e ha assistito Banca Finint in qualità di paying agent, issuing agent, noteholders’ representative e security agent, con un team separato che ha incluso Davide Camasi e Giovanni Briscese.

Stirling Square Capital Partners è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team guidato da Stefano Bianchi e Paola Carlotti, coadiuvati, per tutti gli aspetti societari e contrattuali legati alla dismissione, da Riccardo Robuschi e Alessio Macaluso, nonché, per i profili labour, da Valentina Simonelli e Pier Alberto Rosini, per quelli regolamentari e amministrativistici, rispettivamente, da Maria Rosaria Raspanti e da Alessandro Paccione con Raimondo Camponi.

Lo studio legale Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Argos Wityu per quanto riguarda gli aspetti legati al reinvestimento dei membri del management team di Axitea nonché alla strutturazione del relativo piano di incentivazione, con un team composto da Riccardo Coda e Luigi Copetti.

Lo studio Aurès, con un team composto da Magda Picchetto e Lorenzo Stellini, ha assistito il management team di Axitea per quanto ai profili legati all’investimento di quest’ultimo nel contesto dell’operazione.