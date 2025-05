Lexant SBtA pubblica la Relazione d’Impatto come Società Benefit

Alessandra Battaglioli

Prosegue con slancio il percorso di Lexant Società Benefit tra Avvocati, con la pubblicazione della Relazione d’Impatto, a tre anni dalla trasformazione che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso orientato alla creazione di valore condiviso, dentro e fuori lo studio.

La decisione di adottare lo status di Società Benefit ha rappresentato un passaggio naturale per Lexant, da sempre attenta non solo alla qualità della consulenza legale, ma anche all’evoluzione dei modelli di business verso una maggiore responsabilità sociale, ambientale e culturale. Con la nuova Relazione, lo Studio esplicita pubblicamente gli impegni presi i risultati raggiunti, misurando il contributo dato in termini di beneficio comune, e tracciando le linee guida per le azioni future.

“Essere Società Benefit per noi non è mai stata una dichiarazione formale, ma un impegno concreto a fare impresa in modo diverso, più consapevole. Questa relazione è un atto di trasparenza e al tempo stesso un invito a partecipare a un percorso che coinvolge clienti, collaboratori e comunità” commenta Simona Cardillo, equity partner e Responsabile dell’impatto di Lexant. “In Lexant crediamo che fare impresa significhi generare valore, non solo economico. Da sempre accompagniamo le aziende nel loro percorso verso la sostenibilità, convinti che il diritto possa essere uno strumento concreto di cambiamento positivo.”

Il documento, accessibile sul sito e giunto alla sua terza edizione, racconta valori e visione, insieme alle azioni intraprese nell’ultimo anno secondo le aree di impatto governance responsabile, benessere delle persone, supporto al tessuto economico e sociale, innovazione giuridica e, infine, sostenibilità ambientale.

Numerosi i progetti speciali di Lexant che hanno dato forma concreta alla sua identità benefit, come l’introduzione di LexTalk, per favorire un dialogo trasparente e autentico con collaboratori e dipendenti, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia e la partecipazione, migliorando così la comunicazione interna, facilitando la condivisione di informazioni, iniziative e opportunità di crescita. Ma anche LexCare il programma di welfare interno per incentivare il benessere personale e fisico e sensibilizzare alla cura del benessere e della salute. E ancora Il Mentoring Program che offre a giovani universitari con vocazione legale un percorso formativo strutturato e retribuito, affiancato dai professionisti dello studio, per sviluppare competenze pratiche, conciliando l’esperienza con il proprio piano di studi.

A questi si aggiunge anche la collaborazione tra Lexant e ASK Advisory nell’organizzazione di corsi di lata formazione, che promuovono cultura e consapevolezza su una gestione imprenditoriale ed economica più responsabile e che mirano a diffondere la compliance e modelli di business orientati al successo sostenibile. E infine, sempre per citare qualche esempio, in ambito sociale, ha contribuito a sostenere la recente iniziativa del Comune di Carloforte (Sardegna) nella realizzazione di un Taxi Solidale che potrà essere utilizzato per raggiungere le strutture sanitarie e assistenziali dalle persone in difficoltà.

Con la pubblicazione della Relazione d’Impatto, Lexant intende rafforzare il dialogo con i propri stakeholder e confermare la volontà di contribuire attivamente a una cultura d’impresa fondata su responsabilità, innovazione e sostenibilità.