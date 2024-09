De Berti Jacchia e Molinari Agostinelli nella locazione da parte dei IWG di tre piani di Torre Velasca

Pietro Meda, Federico Trabucco

De Berti Jacchia con il partner Pietro Meda ha assistito International Workplace Group (IWG), leader mondiale nell’ offerta di spazi di lavoro flessibili, nella locazione di 2.200 metri quadrati suddivisi su tre piani (settimo, ottavo e nono) di Torre Velasca.

Signature è il brand di IWG protagonista di questa operazione, marchio che offre soluzioni di lavoro ibrido di alto livello alle aziende che richiedono spazi flessibili ed esclusivi in sedi prestigiose ed in zone strategiche delle principali città. L’accordo di locazione pluriennale contribuisce a supportare la crescita del Gruppo, rafforzando il suo posizionamento sul mercato grazie a uffici moderni e innovativi in una location davvero unica nel cuore di Milano.

L’accordo è stato finalizzato in vista del completamento entro fine anno del restauro della Torre, un progetto iniziato nel 2020 da Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare.

Hines European Value Fund (HEVF), investitore del fondo HEVF Milan 1 attualmente gestito da Prelios SGR S.p.A. e proprietario di Torre Velasca, è stato assistito da Molinari Agostinelli, con un team composto dal partner Alessandro de Botton e dal senior associate Federico Trabucco.