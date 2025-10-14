Dentons nel green bond di Gruppo Dolomiti Energia

Annalisa Feliciani

Lo studio legale Dentons ha assistito Banca Akros ed Equita SIM, anche quale transaction legal counsel, nell’emissione da parte del Gruppo Dolomiti Energia – storico player del settore energy e leader nazionale per potenza installata esclusivamente da fonte rinnovabile – di un green bond senior, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un importo pari a 300 milioni di euro. Nel contesto dell’operazione, Banca Akros ed Equita SIM hanno agito in qualità di placement agents e joint bookrunners.

I titoli sono stati offerti sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero tramite la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e sono stati ammessi a quotazione sia sul MOT sia sul mercato regolamentato di Euronext Dublin. I titoli sono stati inizialmente offerti per un importo pari a 200 milioni di euro e, a fronte della significativa domanda del mercato, tale importo è stato incrementato fino a 300 milioni di euro nel corso del periodo di offerta.

Il prestito obbligazionario, con un taglio pari a 1.000 euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 3,50% ed è emesso in forma dematerializzata con accentramento presso Euronext Securities Milan. Inoltre, al prestito obbligazionario è stato assegnato un rating pari a BBB+ da parte di Fitch.

Le risorse raccolte verranno impiegate per finanziare o rifinanziare gli investimenti sostenibili del Gruppo, in linea con i criteri stabiliti nel Green Financing Framework pubblicato recentemente dalla società.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dal trainee Alessandro Sicilia per gli aspetti fiscali e dal partner Mileto Giuliani e dalla trainee Alice Molica Bisci per gli aspetti regolamentari legati al mercato dell’energia