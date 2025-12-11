Dl sicurezza 2025: irretroattiva l’eliminazione del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per le detenute madri
Secondo la Corte di cassazione, la modifica di sfavore degli articoli 146 e 147 Cp, che ha reso facoltativo il differimento dell’esecuzione della pena per le donne incinta o madri di prole fino ad un anno di età, si applica solo ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Dl n. 48/2025
Decreto sicurezza: l’eliminazione del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena in favore delle detenute madri – abrogato dal Dl n. 48/2025 (convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 80/2024) e reso facoltativo, è da considerarsi irretroattivo e, come tale, applicabile solo alle condanne divenute irrevocabili dopo l’11 aprile 2025.
Così la Prima ...