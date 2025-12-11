Dl sicurezza 2025: irretroattiva l’eliminazione del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena per le detenute madri

Decreto sicurezza: l’eliminazione del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena in favore delle detenute madri – abrogato dal Dl n. 48/2025 (convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 80/2024) e reso facoltativo, è da considerarsi irretroattivo e, come tale, applicabile solo alle condanne divenute irrevocabili dopo l’11 aprile 2025.

Così la Prima ...