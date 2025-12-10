Guida in stato di ebbrezza: legittimo l’accertamento alcoolemico anche senza consenso della parte
La disciplina di cui all’articolo 186 del codice della strada non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni
Il guidatore in stato di ebbrezza che provoca un incidente può essere sottoposto ad accertamenti alcoolemici anche senza avere prestato il preventivo consenso. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 39744/25.
La vicenda
Venendo ai fatti il Tribunale di Pescara ha affermato la responsabilità penale di un soggetto per il reato commesso in un paese della provincia di Pescara il 23 settembre 2021...