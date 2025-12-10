LE INNOVAZIONI AL CODICE DI RITO - Per le modifiche processuali vale il "tempus regit actum"

Nell'ambito del codice di rito, la legge n. 181/2025 - entrata in vigore il - all'articolo 3, composto di ben apporta numerose modifiche processuali, talune direttamente conseguenti all'introduzione del nuovo delitto di femminicidio e delle nuove circostanze aggravanti ad effetto speciale di analogo contenuto
Nell'ambito del codice di rito, la legge n. 181/2025 - entrata in vigore il - all'articolo 3, composto di ben apporta numerose modifiche processuali, talune direttamente conseguenti all'introduzione del nuovo delitto di femminicidio e delle nuove circostanze aggravanti a effetto speciale di analogo contenuto (quali ad esempio quelle in tema di competenza monocratica, di presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) altre dirette a colmare talune lacune in ordine alle disposizioni...
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione