GUIDA ALLA LETTURA - Un riassetto che attraversa il processo penale dalle indagini all'esecuzione della pena

L'intervento normativo segna una svolta con l'introduzione del delitto autonomo di femminicidio (articolo 577-bis c.p.), punibile con l'ergastolo, per l'omicidio commesso con moventi di genere, odio o controllo. Le novità includono il rafforzamento delle pene e l'introduzione di aggravanti specifiche per i reati sentinella (maltrattamenti, stalking e revenge porn), estendendo la repressione anche al tentato femminicidio. Il provvedimento potenzia inoltre la tutela processuale delle vittime (patrocinio gratuito), introduce obblighi formativi per gli operatori della giustizia e limita l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per violenza di genere