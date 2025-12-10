Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale

Il delitto di femminicidio ha lo scopo di tutelare la vita della donna in sé. Come spiega molto bene Alberto Cisterna la nuova legge ha in filigrana l'esplicitazione tanto ambiziosa, quanto indifferibile di un complesso programma di riorientamento assiologico, quasi pedagogico della società: ha la valenza di un manifesto che vuole affermare in modo irrevocabile l'intangibilità fisica e morale della donna quale centro fondamentale della struttura sociale. Una norma che potrebbe tranquillamente rientrare nei programmi scolastici per la sua aperta vocazione didattica ed educativa.