DLA Piper e ADVANT Nctm con Feralpi Group e Enfinity Global in un PPA per 23 GWh all’anno di energia green in Italia Lo studio legale internazionale DLA Piper e ADVANT Nctm hanno assistito, rispettivamente, Feralpi Group, uno dei maggiori produttori europei di acciaio, e Enfinity Global, leader nel settore delle energie rinnovabili, nella negoziazione e firma di un Power Purchase Agreement (PPA) di durata decennale per la fornitura di 23 GWh all’anno di energia solare in Italia.