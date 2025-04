Nuovo round di nomine: Freshfields annuncia la nomina di due Counsel in Italia

Lucia Lucchesi, Umberto Santacroce

Freshfields LLP amplia la squadra italiana dei propri Counsel con le nomine di Lucia Lucchesi del dipartimento Dispute Resolution/Arbitration a Roma e Umberto Santacroce del dipartimento Tax a Milano.

Lucia Lucchesi è entrata in Freshfields nel 2018 dopo due esperienze nei dipartimenti di contenzioso di due primari studi italiani a Torino e Roma e aver conseguito un LL.M in International Dispute Settlement a Ginevra. È una contenziosista specializzata in private enforcement, concorrenza sleale, mass claim e consumer claim nei settori, tra gli altri, dell’automotive, manufacturing, chemical, consumer & retail, TMT, in cui assiste società multinazionali in vicende con un profilo spesso multi-giurisdizionale. È membro del Women Network dello Studio.

Umberto Santacroce è entrato in Freshfields nel 2015 e si è specializzato in fiscalità domestica ed internazionale. Assiste regolarmente banche, fondi e società quotate. Ha maturato una significativa esperienza in operazioni di finanza strutturata ed M&A. Ha altresì prestato assistenza in relazione a numerose indagini fiscali e procedure di accertamento con adesione. È autore di pubblicazioni specialistiche e fa parte del Tax Knowledge group dello studio.

La promozione dei due professionisti giunge al termine di un rigoroso processo di valutazione conclusosi con la nomina, a livello internazionale di 40 Counsel e riflette la volontà dello Studio di riconoscere e valorizzare i propri talenti migliori, che si sono distinti per competenze tecniche, valori culturali e capacità di essere quotidianamente fonte di ispirazione per i propri colleghi.

Francesco Lombardo, managing partner dello Studio in Italia, commenta: “siamo lieti della promozione di Lucia e Umberto, le cui nomine confermano la nostra determinazione ad investire e continuare a crescere in settori che consideriamo strategici per il nostro futuro. Si tratta di due professionisti di indubbia capacità, che sono sicuro potranno dare il loro contributo allo sviluppo e al consolidamento del nostro posizionamento sul mercato.”

Per effetto delle nuove nomine, in vigore dal 1° maggio 2025, Freshfields conta in Italia 13 partner affiancati da 14 counsel, tra Milano e Roma.