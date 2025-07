iDEAS guiderà la progettazione strutturale del nuovo campus universitario di Chieti firmato da MCA - Mario Cucinella Architects

Campus Universitario

Un progetto innovativo per un campus sostenibile, inclusivo e all’avanguardia: iDEAS - con un team guidato da Aldo Giordano, Marco Stizzo, Domenico Celeste e Gabriela Carlomagno - sarà protagonista della progettazione strutturale del nuovo Polo universitario dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

L’intervento, al termine di una gara gestita da AREACOM, è stato affidato alla “RTI Mario Cucinella Architects Surl - iDEAS - Tekser - LAP architettura s.r.l. s.t.p. - PARCNOUVEAU STP SRL - GAE Engineering - ambiente s.p.a. - CFA SRL General Contractor” e sarà realizzato nell’area ex Villaggio Mediterraneo, adiacente all’attuale sede del Rettorato.

Un investimento di oltre 64 milioni che nasce dall’esigenza di ampliare gli spazi e dare vita a un ambiente dove architettura, paesaggio e benessere sappiano dialogare in equilibrio e armonia. Il complesso prevede un auditorium da 500 posti, uffici per circa 200 persone, tre aule didattiche, un anfiteatro naturale, spazi dedicati al benessere – palestra, asilo nido, aree relax – e due parcheggi interrati, immersi in un sistema di connessioni verdi e percorsi condivisi. Pensato come un ecosistema urbano, il nuovo campus si articola in cinque edifici tra loro connessi e capaci di comunicare con il paesaggio circostante. La struttura favorisce la permeabilità, la luce naturale e la relazione tra interno ed esterno, in linea con una visione rigenerativa dell’architettura.