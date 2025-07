GOP con eMudhra nell’investimento strategico nel Gruppo CRYPTAS

Alberto Recchia e Gabriele Zabbatino

eMudhra, società indiana quotata alla National Stock Exchange (NSE) e alla Bombay Stock Exchange (BSE), attiva a livello globale nei servizi di identità digitale e soluzioni di digital trust, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in CRYPTAS. L’operazione mira a rafforzare la presenza di eMudhra nel mercato europeo con lo scopo di ampliare l’offerta di soluzioni digitali conformi al Regolamento eIDAS.

CRYPTAS, holding di un gruppo di società operanti in Austria, Germania e Svezia, è uno dei principali provider europei di soluzioni per la crittografia, key management, PKI e servizi fiduciari qualificati.

eMudhra è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni per gli aspetti corporate M&A, con un team composto dal partner Alberto Recchia e dall’associate Gabriele Zabbatino, coadiuvati per i profili di diritto austriaco in ambito corporate M&A e FDI dallo studio legale Schindler Attorneys, con un team guidato dai partner Martin Abram e Clemens Philipp Schindler.

Il fondatore e venditore di CRYPTAS è stato assistito da DLA Piper Austria, con un team guidato dal partner Christoph Mager e dai counsel Johanna Höltl e Andreas Bischofreiter, per gli aspetti corporate e M&A.