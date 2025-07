Pavia e Ansaldo e Studio Previti advisor legali nell’operazione di acquisizione di Multifatture, Brainware e Millesimo da parte di TeamSystem

Paola Carlotti

TeamSystem, tech company leader nelle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha acquisito da Multidialogo e Netbuilder l’intero capitale sociale di Multifatture, Brainware e Millesimo, software-house altamente specializzate nello sviluppo di soluzioni innovative per amministratori di condominio.

Per questa operazione, TeamSystem è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team multidisciplinare composto dai partner Mia Rinetti e Paola Carlotti del dipartimento M&A e corporate, affiancate dal senior associate Riccardo Robuschi. Gli aspetti giuslavoristici e sindacali sono stati seguiti dal partner Francesco Vitella, mentre i profili legati alla proprietà industriale e intellettuale sono stati curati dal partner Gabriele Girardello e dal junior associate Daniele Forcella. Per Teamsystem ha altresì agito il team in-house composto dalla head of legal M&A Antonella Camilli e dal M&A legal counsel Preshan Hettiarachchige.

Lo Studio Previti Associazione Professionale ha prestato assistenza alle società venditrici Multidialogo e Netbuilder. Il team dello studio era guidato dal managing partner Stefano Previti, con il partner Vincenzo Colarocco a capo dei profili di proprietà industriale e intellettuale, innovazione e IT. Gli aspetti di contrattualistica M&A e commerciale sono stati seguiti da Andrea Bernasconi e Gianmarco Rizzo.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati affidati al Notaio Federica Nardo, socia dello studio FNT Notai di Milano.