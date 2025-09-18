DLA Piper e Linklaters nel finanziamento del hotel Leon d’oro di Verona

Giampiero Priori, Francesco Faldi

DLA Piper e Linklaters sono gli studi coinvolti nel finanziamento concesso da Banco BPM in favore di Savills SGR, quale società di gestione del “Fondo Juliet”, finalizzato a sostenere i costi per l’acquisizione e riqualificazione dell’immobile cielo-terra adibito ad uso hotel denominato “Hotel Leon d’Oro” sito nel centro di Verona.

DLA Piper ha assistito la finanziatrice con un team multidisciplinare guidato dal partner e co-head of corporate finance Giampiero Priori e composto dall’avvocato Oreste Sarra e da Carla Vinella, per quanto attiene agli aspetti relativi alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Per i profili fiscali relativi all’operazione hanno agito il partner Andrea Di Dio e l’avvocato Valentina Trappolini. La partner Carmen Chierchia coadiuvata dall’avvocato Sabrina Calatroni e la partner Valentina Marengo coadiuvata dall’avvocato Nadja Zoebisch hanno curato, rispettivamente, i profili urbanistici e di natura immobiliare dell’operazione. Il partner Xavier Guzman coadiuvato dall’avvocato Yann Zellet e dall’avvocato Irene Tamés de la Sierra hanno curato gli aspetti di diritto lussemburghese dell’operazione.

Linklaters ha assistito il beneficiario del finanziamento con un team composto dai partner Francesco Faldi e Dario Longo, dalla managing associate Stefania Farabbi e da Gabriele Koohestani Basenjani per quanto attiene agli aspetti banking & finance. Lo studio ha inoltre agito anche sui profili immobiliari dell’operazione con il suo team real estate.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Angelo Busani dello Studio Notarile Busani & Partners