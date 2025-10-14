DLA Piper al fianco di Lutech per l’acquisizione del business cloud e cybersecurity di Making Science in Spagna

Federico Roviglio, Christian Iannaccone, Álvaro Mateo Sixto, Carolina Posse Van Der Laat

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Lutech, player nel settore digitale e dell’intelligenza artificiale, nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di Making Science Cloud, S.L.U. e Making Science Sweeft Europe, SL.U., società spagnole attive nei settori cloud, software e cybersicurezza, rafforzando così la presenza del gruppo Lutech sul mercato internazionale, la sua leadership nei servizi di trasformazione digitale e la sua capacità di offrire soluzioni innovative e integrate ai propri clienti.

DLA Piper ha assistito Lutech con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner Christian Iannaccone. Il team italiano dello Studio, che ha coordinato tutti i passaggi dell’operazione e fornito la propria assistenza nella redazione e negoziazione del contratto di acquisizione e di tutti i contratti ancillari, è stato composto dagli avvocati Federico Roviglio, Giorgia Grande ed Elena Wang, mentre per gli aspetti di diritto spagnolo ha agito un team composto dal partner Joaquin Echanove Orbea e dagli avvocati Luis Borrero Zorita e Jorge Rahona Toledo per gli aspetti corporate, dalla partner Paz De la Iglesia Andres e dagli avvocati Raul Torres Suarez e Diego Scarpino Vivas per gli aspetti giuslavoristici, dalla partner Paula Gonzalez de Castejón Llano-Ponte e dagli avvocati Marcos Fraile e Daniela Mejia per gli aspetti di proprietà intellettuale, dal partner Joaquin Hervada e dall’avvocato Miguel Higuero per gli aspetti regolamentari.

Ashurst ha assistito Apax Funds, ultimo azionista di maggioranza del gruppo Lutech, in relazione ad alcuni specifici profili FDI connessi all’operazione, con un team composto dagli avvocati Gil Even-Shoshan e Javier Torrecilla.

EY ha assistito Lutech per gli stream di due diligence finanziaria, operativa e fiscale, con un team guidato dai Partner Alessandro Bucci e Maria Fusco. Hanno fatto parte del team di due diligence finanziaria e operativa Cosimo Volzone, Gaetano Di Benedetto e Francesco Nanni, mentre Domenico Borzumato e Lorenzo Turco hanno supportato Lutech per i temi di due diligence fiscale.

I venditori sono stati assistiti da GA_P Gómez-Acebo & Pombo Abogados, con il partner Álvaro Mateo Sixto e gli avvocati Carolina Posse Van Der Laat e Jaime Goez Sanz per gli aspetti corporate, il partner Andrew Ward e l’avvocato Jesús Urriza Rodriguez per gli aspetti regolamentari, la partner Luis Cuesta per gli aspetti fiscali e l’avvocato Diego Rizo Trabucchelli per gli aspetti giuslavoristici.