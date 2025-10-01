DWF con Banca Valsabbina nella sottoscrizione del minibond Nord Fluid

DWF ha agito quale deal counsel nell’emissione obbligazionaria di Nord Fluid, azienda italiana attiva nella distribuzione di soluzioni e componenti oleodinamiche e fluid conveyance, per un controvalore nominale di 2 milioni di euro. L’operazione è finalizzata a supportare i piani di crescita e di investimento della società, oltre a rafforzarne il capitale circolante. Banca Valsabbina ha agito come sole investor e centro servizi.

Il minibond, di durata pari a 7 anni e riservato ad investitori professionali...