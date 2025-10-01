Professione e Mercato

LCA rafforza la propria vocazione internazionale: Stefano Bianchi alla guida del nuovo Desk LatAm

 

Fava, Bianchi, Gabbi

LCA Studio Legale annuncia l’ingresso, in qualità di Of Counsel, dell’avvocato Stefano Bianchi, professionista con oltre trent’anni di esperienza nel diritto commerciale e societario, con un focus specifico sulla consulenza internazionale.

Bianchi guiderà il nuovo Desk LatAm, di cui fanno parte anche Enrico Fava (Senior Associate), Alessia Ajelli(Managing Associate) e Maddalena Gabbi (Trainee), creato per assistere imprese, fondi e clienti privati nelle operazioni e negli investimenti tra Europa e America Latina, in entrambe le direzioni. L’iniziativa si inserisce nella strategia di LCA International, guidata da Andrea Carreri, Leah Dunlop e Giovanni Lega, che coordina le attività cross-border attraverso desk dedicati ad aree geografiche di rilievo. Tra questi, l’Iberian Desk, affidato ad Andrea Marani, e ora il nuovo Desk LatAm, che potrà contare sul supporto dei team internazionali dello Studio e di una rete consolidata di partner locali nella regione.

Negli ultimi anni i rapporti tra Europa e America Latina hanno assunto un carattere sempre più bidirezionale: non solo le imprese europee investono nella regione, ma anche società latinoamericane acquisiscono partecipazioni e sviluppano progetti in Italia e in Europa. In questo scenario, l’America Latina si conferma un’area strategica per settori chiave come energie rinnovabili, materie prime critiche, farmaceutico e cosmetico, manifatturiero e made in Italy, oltre alla logistica e alle infrastrutture.

Il profilo di Bianchi

Stefano Bianchi presta regolarmente assistenza, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, a imprese italiane e multinazionali di primo piano attive in diversi settori, grazie alla sua approfondita competenza in materia di diritto societario e commerciale e in operazioni M&A e transazioni commerciali, sia nazionali che internazionali.

Da oltre trent’anni, in particolare, fornisce consulenza legale su contrattualistica commerciale internazionale e operazioni transfrontaliere nell’area dell’America Latina. In questo contesto, assiste aziende italiane ed europee nelle loro attività verso quei mercati e supporta imprese latinoamericane con interessi in Italia e in Europa.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di LCA e di mettere a disposizione la mia esperienza nella consulenza cross-border con l’America Latina. La regione sta vivendo un periodo di grande fermento: nuove alleanze e opportunità di business si stanno creando grazie ai cambiamenti negli scenari economici globali e alla posizione strategica del LatAm come principale fonte di materie prime critiche. Il Desk LatAm assisterà una clientela diversificata, dalle grandi corporate per progetti infrastrutturali alle PMI, fino a clienti privati e fondi di private equity in operazioni M&A» dichiara Bianchi.

«L’avvio del Desk LatAm è un passo importante per rafforzare la presenza internazionale di LCA e offrire ai nostri clienti supporto qualificato in un’area in forte espansione. Seguiamo con particolare attenzione settori come energie rinnovabili, agroalimentare, farmaceutico e infrastrutture, comprese quelle digitali» aggiunge Leah Dunlop.

