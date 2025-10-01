PedersoliGattai con Viabizzuno S.p.A. nell’acquisizione di Iosco Group S.r.l. e lFUMEO Didacta

Federico Bal e Angela Russo, Gian Marco Committeri

Viabizzuno S.p.A., società portafoglio di Clessidra Capital Partners 4, fondo di investimento gestito da Clessidra Private Equity SGR, opera nel settore dell’illuminazione di alta gamma, sviluppando soluzioni innovative e di design riconosciute a livello internazionale.

Nell’ottica di un percorso di crescita e sviluppo, Viabizzuno ha recentemente ampliato la propria presenza con nuove aperture e progetti, proseguendo nel rafforzamento della propria posizione nel mercato. Ora, l’azienda compie un passo strategico acquisendo il ramo d’azienda di Iosco Group S.r.l. e l’intera FUMEO Didacta, rafforzando la propria offerta nel mercato e ampliando il proprio know-how operativo e creativo.

Per l’acquisizione del ramo d’azienda di Iosco Group S.r.l., PedersoliGattai ha affiancato Viabizzuno in qualità di consulente legale con un team composto, per gli aspetti corporate, dal partner Federico Bal, dalla senior associate Beatrice Gattoni e dagli associate Angela Russo e Giuseppe Maganuco; per gli aspetti labour, dall’associate Laura Zangrandi; nonché per gli aspetti real estate, dall’associate Marco Bertolo. Il team di due diligence è stato coordinato dalla senior associate Clara Balboni.

Per l’acquisizione dell’azienda FUMEO Didacta, PedersoliGattai ha affiancato Viabizzuno in qualità di consulente legale con un team composto, per gli aspetti corporate, dal partner Federico Bal, dalla senior associate Beatrice Gattoni e dagli associate Angela Russo e Francesca Zuliani; per gli aspetti labour, dall’associate Laura Zangrandi.

Per entrambe le operazioni, Alonzo Committeri & Partners, con il founding partner Gian Marco Committeri, ha seguito e curato tutti i profili fiscali dell’operazione: dalla creazione della struttura fino agli aspetti fiscali del contratto di acquisizione. Le operazioni sono state seguite anche da MN Tax & Legal con l’associate Giacomo Escobar.