Polizza sanitaria avvocati: estesa ai familiari
Cassa Forense comunica le novità sulla polizza sanitaria per gli iscritti, valida dall’1 ottobre 2025 al 30 settembre 2026
Al via la seconda annualità della polizza di tutela sanitaria collettiva per gli avvocati. La polizza sottoscritta dall’ente previdenziale con la Coassicurazione costituita da Unisalute Spa, Reale Mutua Assicurazione e Poste Assicura Spa, è valida dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 e copre in maniera gratuita e automatica tutti gli iscritti a Cassa Forense.
Polizza estesa al nucleo familiare
La polizza, rammenta l’ente previdenziale, oltre a coprire i “grandi interventi chirurgici” e “...