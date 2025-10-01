Pirola Pennuto Zei & Associati e GA-Grimaldi Alliance nell’acquisizione di GEST IoT da parte di Aquanexa

Antonio Carlino, Lorenzo Muzii, Rosaria Arancio, Leonida Cagli

Aquanexa, società controllata da Algebris Investments, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di GEST IoT s.r.l., azienda specializzata nell’IoT, nello smart metering e nella digitalizzazione per le utility, guidata da Carmelo Puglia.

Con questa operazione, GEST IoT entra a far parte della Business Unit Digital Platforms di Aquanexa, rafforzando la componente digitale del Gruppo con una suite di soluzioni software e hardware all’avanguardia, in grado di gestire e valorizzare milioni di dati in tempo reale, con un focus su interoperabilità, scalabilità e integrazione verticale.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito GEST IoT per gli aspetti strategici e fiscali dell’operazione con il partner Antonio Carlino (in foto) e la senior associate Federica Cingolani, per gli aspetti legali corporate e M&A con l’associate partner Lorenzo Muzii (in foto) e l’associate Luca Giordano, mentre gli aspetti giuslavoristici sono stati curati dall’associate partner Giuseppe Merola e dalla senior associate Monica Giacchi.

GA-Grimaldi Alliance ha assistito Aquanexa per i temi legali con un team guidato dai partner Rosaria Arancio (in foto) e Leonida Cagli (in foto) e dagli associate Filippo Gallucci e Letizia Francesca Demogeni. La due diligence di diritto amministrativo è stata svolta da un team composto da Marcella Pirrello, Aldo Caputo e Marinunzia Antezza.

AndPartners ha assistito Aquanexa per i profili fiscali con Pietro Bracco, Stefano Versino, Giuseppe Lanotte, Giulia Cristini e Francesco Giotta.