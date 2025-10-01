Riorganizzazione del gruppo Maxima. Gli studi coinvolti

Palatini Andrea

Ha avuto esecuzione la riorganizzazione societaria e aziendale del gruppo Maxima, player attivo nella produzione di macchinari e utensili per il settore edile sito in Poviglio (RE). Ad esito del processo di riorganizzazione, l’imprenditore Mirco Dall’Olio, già socio di maggioranza, ha acquisito l’intero capitale della holding del gruppo, Maxima S.p.A..

Il gruppo Maxima ed il dott. Mirco Dall’Olio sono stati assistiti da Legance con un team composto dal senior associate Andrea Palatini, per gli aspetti contrattuali dell’operazione, e dal partner Marco D’Agostini per gli aspetti di natura giuslavoristica.

Lo Studio Mantovani & Associati, con il socio Andrea Scaini e la dott.ssa Barbara Sega ha assistito il gruppo Maxima e Mirco Dall’Olio per i profili fiscali, societari e di structuring dell’operazione.

La compagine azionaria di minoranza è stata assistita dallo Studio Legale RasileLex per gli aspetti legali, con un team composto dal socio Filippo Rasile e dall’avv. Gessica Zanotti, e dallo studio Scalabrini Cadoppi & Associati, nella persona del socio Franco Cadoppi per gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione.