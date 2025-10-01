A&A – Albè & Associati è consulente legale del Museo Madre di Napoli Nuova collaborazione per la cultura

Maria Laviensi - Giorgio Albè

A&A – Albè & Associati è consulente legale del Museo Madre – Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, fornendo supporto specialistico per l’attuazione del progetto «Museo Madre», finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 (DGR 616/2024 – Piano Strategico Cultura e Turismo).

L’incarico, seguito dal Dipartimento Cultura con il Founding Partner Giorgio Albè e la Senior Associate Maria Laviensi (a seguito di regolare procedura di affidamento, svolta ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs. n. 36/2023), prevede attività di supporto legale stragiudiziale nella predisposizione e revisione di atti e contratti, la redazione di pareri in materia civile, commerciale e amministrativa, nonché l’affiancamento alla Fondazione nelle interlocuzioni con enti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del progetto. Lo Studio garantirà inoltre una presenza periodica presso la sede del Museo, assicurando un’assistenza costante e dedicata.

Con questa collaborazione, lo Studio conferma la propria consolidata esperienza nel diritto amministrativo e civile, con particolare competenza nelle procedure relative a contratti pubblici, appalti e progetti complessi in ambito culturale e museale.

«Siamo lieti di poter contribuire, con le nostre competenze, al lavoro di un’istituzione come il Museo Madre, che svolge un ruolo centrale nella promozione dell’arte contemporanea e nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Un progetto che riteniamo importante non solo per la città di Napoli, ma per l’intera comunità campana» – ha commentato Giorgio Albè.