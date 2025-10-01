Privata Holding sottoscrive un preliminare con Next.us per la cessione dell’83% di Banca Privata Leasing S.p.A. – Gli studi legali.

Lener, Pierini, Martoglia

Privata Holding S.p.A., società riconducibile al Gruppo industriale della famiglia Spallanzani, e Next.us S.p.A., società del Gruppo riconducibile al Cav. Alberto Di Tanno, hanno sottoscritto in data 21 settembre 2025 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione di una partecipazione pari all’83% del capitale sociale di Banca Privata Leasing S.p.A., banca capofila dell’omonimo Gruppo Bancario, comprendente le società controllate ADV Finance S.p.A. e ADV Family S.r.l., entrambe attive nel settore della cessione del quinto.

Per la realizzazione dell’operazione lo studio Lener & Partners ha assistito Privata Holding S.p.A., con un team composto dal Prof. Raffaele Lener (foto, a sinistra) e dall’avv. Francesco Ballardini, e lo studio Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Banca Privata Leasing S.p.A., con un team composto dalla partner Elena Pierini (foto, centro)) e dagli associate Marco Bindella, Luigi Copetti, Francesco Ambrosio, Emiliano Zanfei e Chiara Gaudio.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Next.us con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia (foto, a destra), il senior associate Daniele Bartoli e gli associate Andrea Garbarino e Rocco Curcio. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Alessandro Cipriani con gli associate Vittorio Riva ed Emanuele Borelli.